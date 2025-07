Camerano si conferma campione d’Italia under 14 Grande successo per i gialloblù guidati da Laera

Camerano si conferma campione d’Italia under 14, consolidando il suo dominio nel panorama giovanile della pallamano. Un risultato che premia l’impegno e la passione dei giovani atleti guidati da Coach Laera, protagonisti di un percorso impeccabile al festival più importante del settore. Con questa doppietta consecutiva, i gialloblù rafforzano la loro posizione di eccellenza e ispirano le future generazioni a puntare sempre più in alto.

È ancora tricolore per la Pallamano Camerano che si conferma campione d’Italia under 14 maschile. Si chiude così con un altro trionfo per i gialloblu il Festival della Pallamano. Dopo il titolo dell’anno scorso, a Misano è arrivata la doppietta di fila per il gruppo guidato da coach Vincenzo Laera che è riuscito a rimanere sul gradino più alto di tutti. Un cammino perfetto per i giovani gialloblu che hanno confermato il momento d’oro della Pallamano Camerano giovanile: dopo il titolo di campioni U18, sempre con coach Laera alla guida, ecco un nuovo tassello che inorgoglisce la società e che certifica l’ottimo lavoro portato avanti da tutta la dirigenza gialloblu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camerano si conferma campione d’Italia under 14. Grande successo per i gialloblù guidati da Laera

