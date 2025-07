Diritto allo studio nuovo piano regionale | 4,5 milioni agli enti locali

La Regione Calabria si impegna a garantire un futuro più luminoso per gli studenti, approvando il nuovo Piano regionale dedicato al diritto allo studio per l'anno scolastico 2025/2026. Con uno stanziamento di 4,5 milioni di euro destinati agli enti locali, si punta a rafforzare servizi, risorse e opportunità educative. Un investimento concreto che promette di migliorare l'accesso all'istruzione e di sostenere le famiglie, perché crescere bene è un diritto di tutti.

La giunta della Regione Calabria, nell'ultima seduta, su proposta dell'assessora all'Istruzione e all'edilizia scolastica Maria Stefania Caracciolo ha approvato il Piano per il diritto allo studio, anno scolastico 20252026, con uno stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro, destinati agli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

