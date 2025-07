Sotto il cielo Gaza resiste incontro e testimonianze a Olginate

Sotto il cielo di Gaza, la resistenza e la speranza si incontrano per testimonianze che toccano il cuore. "Sotto il cielo Gaza resiste – Gaza chiama Lecco Risponde" è l’evento pubblico di domani, sabato 12 luglio, a Olginate, un momento di solidarietà e consapevolezza aperto a tutti. Appuntamento alle 17 in Villa Sirtori, piazza Marchesi D’Adda, con ingresso libero. Non perdere questa importante occasione di ascolto e sostegno.

"Sotto il cielo Gaza resiste - Gaza chiama Lecco Risponde". Questo il titolo dell'incontro pubblico che si terrĂ domani, sabato 12 luglio a Olginate. L'appuntamento è a partire dalle ore 17 in Villa Sirtori, piazza Marchesi D’Adda, con ingresso libero. Organizzato dal coordinamento lecchese Stop. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - sotto - cielo - resiste

Gaza e Cisgiordania sotto assedio. Netanyahu vuole prendersi tutta la Palestina - Gaza e Cisgiordania vivono un'ennesima crisi, aggravata dalle ambizioni di Netanyahu di annettere l'intera Palestina.

https://www.unpaeseperstarbene.it/2025/sotto-il-cielo-gaza-resiste/ Vai su Facebook

Sotto il cielo Gaza resiste, incontro e testimonianze a Olginate; “Sotto il cielo Gaza resiste”: incontro il 12 a Villa Sirtori; Il loro grido è la mia voce: poesie da Gaza che raccontano l’umanità sotto le bombe.

"Sotto il cielo Gaza resiste", incontro e testimonianze a Olginate - Il ricavato della giornata sarà devoluto al sostentamento della scuola di Nuseirat, nel cuore della Striscia di Gaza: "Un progetto nato dal basso insieme a un gruppo di volontari locali" ... Come scrive leccotoday.it

Sotto il cielo di Gaza: disegni, poesie e musica per Gaza - BiciPace organizza per mercoledì 2 luglio l'evento “Sotto il cielo di Gaza - settenews.it scrive