Cartomanti pitoni e cuori spezzati | quando l’amore non si legge nei tarocchi

Caro Leo, a volte i tarocchi e le cartomanti sembrano dettare il nostro destino, ma la vera chiave di ogni cuore è la comunicazione sincera. Quando l’amore si perde tra le righe di una lettura, è il momento di ascoltare il proprio cuore, non i consigli esterni. Ricorda che spesso, il vero potere sta nel confronto e nella fiducia reciproca. La strada verso il perdono e la comprensione può essere ancora aperta.

Gentile dottoressa Valeria Braghieri, temo di aver fatto un grave sbaglio. Ho allontanato la mia ragazza (che ora al telefono non mi risponde più), dietro il consiglio di una cartomante da cui vado. Mi chiamo Leo, 35 anni, la mia attività è gestire un negozio in Piemonte, di animali esotici - serpenti, iguane e merli asiatici - vivo tra cose ed esseri che la gente in generale considera strani. Anche la divinazione è presente fin dall'infanzia; mi zia faceva le carte a tutta la famiglia. Ma vengo al punto: ho conosciuto Luna circa un anno fa; una ragazza benestante, dai gusti borghesi, viziata; ma nonostante le differenze c'è stato il classico colpo di fulmine.

