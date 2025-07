Calciomercato Napoli per il pagamento di Osimhen il Galatasaray propone una nuova alternativa?

Il calciomercato del Napoli si infiamma mentre il Galatasaray propone una nuova alternativa per il pagamento di Osimhen, in un negoziato ricco di colpi di scena. La trattativa, tra alti e bassi, si fa sempre più incerta, ma le due società sono determinate a trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Resta da vedere quale sarà la svolta decisiva in questa intricata operazione di mercato.

La trattativa per il trasferimento a titolo definitivo di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray per 75 milioni di euro prosegue tra alti e bassi e colpi di scena. I due club continuano a cercare una soluzione sul pagamento che i turchi dovranno versare agli azzurri per il cartellino del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - pagamento - osimhen - galatasaray

Osimhen verso il Galatasaray, il Napoli apre sulle modalità di pagamento - Il trasferimento di Osimhen al Galatasaray si avvicina, e il Napoli apre le porte alle modalità di pagamento, alimentando l’interesse e la suspense tra tifosi e addetti ai lavori.

#Osimhen-#Galatasaray trattativa ancora in stand by perché i turchi al momento non hanno presentato le garanzie che chiede il #Napoli sul pagamento • Tra stasera e domani ci saranno nuovi colloqui #calciomercato Vai su X

Ultim’ora - #Osimhen-Galatasaray, Napoli ancora in attesa delle garanzie bancarie! La trattativa tra Napoli e Galatasaray per il ritorno in Turchia di Victor Osimhen non si sblocca. Gli azzurri sono disposti a cedere l'attaccante nigeriano in caso di pagamento Vai su Facebook

Napoli, per Osimhen al Galatasaray serve pazienza: ecco cosa manca per chiudere l'affare; Osimhen, Galatasaray e Napoli al lavoro per sbloccare la trattativa: incontro a oltranza; Calciomercato Napoli, per il pagamento di Osimhen il Galatasaray propone una nuova alternativa?.

Osimhen-Galatasaray: Napoli ancora in attesa delle garanzie bancarie, si continua a trattare - L'accordo con il club turco per il trasferimento del nigeriano tarda ad arrivare mentre mancano poche ore alla scadenza della clausola rescissoria ... Da msn.com

GAZZETTA - Osimhen: il Galatasaray ha invitato il Napoli a trattare, le ultime - La telenovela Victor Osimhen si arricchisce ogni giorno di nuove puntate e la chiusura tarda ad arrivare. Si legge su msn.com