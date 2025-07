Dazi Trump | Al 35% per il Canada dal 1° agosto E attacca sul fentanyl

Le tensioni tra Stati Uniti e Canada si intensificano: Trump ha annunciato dazi del 35% sulle importazioni canadesi dal primo agosto 2025, in risposta alle preoccupazioni sul traffico di fentanyl. Una mossa che potrebbe influenzare profondamente i legami commerciali e politici tra i due partner. Ma cosa c’è dietro questa decisione e quali ripercussioni avrà per l’economia e la sicurezza? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di questa nuova escalation diplomatica.

Dazi del 35% sulle importazioni negli Stati Uniti dal Canada a partire primo agosto. È il succo della "lettera" che il presidente Usa, Donald Trump, ha inviato al premier canadese, Mark Carney, attraverso il social Truth. "Dal primo agosto 2025 imporremo al Canada dazi del 35% sui prodotti canadesi inviati negli Stati Uniti, distinti dai dazi settoriali - si legge nel testo - Se per qualsiasi motivo decideste di aumentare le vostre misure tariffarie, allora, qualsiasi importo sceglierete per farlo verrà aggiunto al 35% da noi imposto". Nella missiva, il tycoon è tornato ad accusare il Canada anche sul dossier fentanyl. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dazi, Trump: "Al 35% per il Canada dal 1° agosto". E attacca sul fentanyl

