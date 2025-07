basket serie b nazionale

nuovo arrivo, la Janus Basket Academy rafforza il proprio impegno nel formare talenti di domani, unendo passione e professionalità per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

La Janus Basket Academy accoglie un nuovo protagonista nella propria squadra: Roberto Tortolini entra ufficialmente a far parte dell’organico giovanile bianco-blu. Un innesto di grande valore, non solo per il curriculum cestistico di Tortolini — ex capitano del Fabriano Basket e protagonista della storica promozione in Serie A — ma anche per le sue riconosciute qualità umane e la lunga esperienza nel panorama cestistico marchigiano. Con questo inserimento, l’Academy ribadisce con forza la volontà di strutturarsi sempre di più per offrire un percorso di crescita solido e qualificato ai propri giovani atleti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it