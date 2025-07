L’intelligenza emotiva e il vuoto di empatia nella nostra società

In un'epoca dominata dall'intelligenza artificiale, assistiamo a un crescente vuoto di empatia e a un allarmante analfabetismo emotivo. La società sembra aver messo da parte il valore delle emozioni, incapace di riconoscerle e di condividerle, mentre l'individualismo si impadronisce del nostro vivere quotidiano. È giunto il momento di riscoprire l'importanza delle emozioni per ricostruire un legame autentico tra le persone e ristabilire il senso di comunità.

Viviamo nel tempo dell’intelligenza artificiale, ma non sappiamo più gestire quella emotiva. La nostra società è caratterizzata da un analfabetismo emotivo diffuso: non sappiamo più dare un nome alle emozioni, né riconoscerle negli altri e, soprattutto, non ci interessa più capirle. Guardiamo solo al nostro orticello. Un individualismo radicato ha preso sempre più piede, tralasciando il senso di comunità, di unione, di aiuto, di forza collettiva. L’intelligenza emotiva è ormai assente in tutti i contesti quotidiani: nelle relazioni, nelle scuole, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro. Cos’è l’intelligenza emotiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’intelligenza emotiva e il vuoto di empatia nella nostra società

In questa notizia si parla di: intelligenza - emotiva - nostra - società

Richard Gere a Milano contro Trump: “Leader con poca intelligenza emotiva”. E chiede un applauso per Gaza - Richard Gere ha scelto Milano come palcoscenico per esprimere la sua opposta visione rispetto a Donald Trump.

C'è un legame tra la maturità emozionale di leader e dirigenti e i loro risultati, quelli deiloro collaboratori e delle organizzazioni che guidano. Daniel Goleman, uno degli psicologi più influenti del nostro tempo e padre del concetto di intelligenza emotiva, ha d Vai su Facebook

Educazione all’intelligenza emotiva: una proposta per il futuro della scuola. Lettera; Cinema, il documentario che esplora il concetto di intelligenza umana nei diversi contesti sociali; AI e Intelligenza Emotiva: è questa la sfida per il nostro futuro.