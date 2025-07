sulla panchina del Futsal Lucchese arriva Riccardo Garzelli, pronto a portare nuova energia e competenza. Dopo i successi di Biondi e Umalini, la società rossonera si prepara a rilanciare le proprie ambizioni nel massimo campionato regionale. Con un allenatore di grande esperienza nel futsal toscano e oltre, il club si appresta a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo. La sfida è aperta: il futuro dice che...

A sedere sulla panchina del Futsal Lucchese per la prossima stagione sar√† Riccardo Garzelli. Dopo Biondi ed Umalini, che rispettivamente hanno centrato la promozione in C1 e la salvezza con il brillante quarto posto, a societ√† rossonera √® pronta a rilanciare le proprie ambizioni, con Garzelli, alla guida della prima squadra nella seconda stagione nel massimo campionato regionale. Allenatore di grande esperienza nel futsal toscano e non solo, porta con s√© un patrimonio trasversale di conoscenze che sar√† fondamentale per la crescita della Pantera. Ma le novit√† in casa rossonera non sono finite. La direzione tecnica della Pantera e lo sviluppo del settore giovanile sono stante affidate a Filippo Edi, tecnico lucchese classe 1987, che cercher√† di orientare al meglio il percorso di avvicinamento e formazione dei giovani atleti a questa meravigliosa disciplina. 🔗 Leggi su Lanazione.it