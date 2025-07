Decathlon ufficializza l' apertura a Como con un piccolo segreto

Decathlon svela il suo nuovo volto a Como, con un'apertura tanto attesa. Dopo mesi di lavori intensi e qualche incertezza, il cantiere di via Cecilio sta prendendo forma, promettendo di rivoluzionare lo shopping sportivo locale. Entro la fine dell'anno o all'inizio del 2026, il nuovo punto vendita aprirà le sue porte, portando innovazione, offerte esclusive e un’esperienza unica agli appassionati di sport e benessere della zona.

I lavori sono finalmente partiti a ritmo serrato, dopo i dubbi e le molte interruzioni. Ora però in via Cecilio a Como il cantiere mostra ogni giorno i passi che entro la fine dell'anno o al massimo nei primi mesi del 2026, una data ufficiale ancora non c'è, dovrebbe portare all'apertura di.

