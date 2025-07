Ciclismo Torneo delle Regioni modenesi ok Successi per Mucciarini e Tassi

Il Torneo delle Regioni di ciclismo si conferma un palcoscenico ricco di talenti e emozioni, regalando allo sport italiano nuovi protagonisti. A Firenze, sotto la guida della modenese Milena Cavani, l’allieva Anna Mucciarini e lo juniores Edoardo Tassi hanno brillato in maglia Emilia-Romagna, conquistando il prestigioso Trofeo delle Regioni. La vittoria di Mucciarini nella velocità a squadre con Giulia Dollaku suggella un successo che fa sognare il futuro del ciclismo italiano.

L’allieva Anna Mucciarini e lo juniores Edoardo Tassi in maglia Emilia-Romagna si sono aggiudicati il Trofeo delle Regioni sul velodromo Sacchi a Firenze, in una compagine, quella emiliana, peraltro diretta da un’altra modenese, l’ex tricolore di ciclocross Milena Cavani. La serramazzonese Mucciarini si è aggiudicata la velocitĂ a squadre in coppia con la romagnola Giulia Dollaku precedendo nella finale la coppia della Toscana; Mucciarini quest’anno si è anche fasciata della maglia tricolore nella cronosquadre a Roma assieme alle sue compagne del Team Fiorenzo Magni Brescia. Il modenese Edoardo Tassi ha invece gareggiato nelle giovanili nella Ciclistica Maranello conquistando anche una maglia di campione regionale di ciclocross e in questa stagione si è dedicato alla pista ottenendo ben 5 vittorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Torneo delle Regioni, modenesi ok. Successi per Mucciarini e Tassi

