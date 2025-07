Il Bologna abbraccia Ciro il Grande Immobile | Carichi per la nuova stagione

quando qualche mese fa si iniziava a sognare un grande colpo, ora la realtà ha superato ogni aspettativa. Ciro Immobile, il simbolo del gol e della determinazione, si prepara a scrivere una nuova entusiasmante pagina della sua carriera proprio tra le mura rossoblù. La città del calcio si anima di entusiasmo: il Bologna abbraccia il suo nuovo protagonista, pronto a scalare insieme nuove vette e a regalare emozioni indimenticabili.

Ora è ufficiale, habemus bomber: l’attesa della città del calcio è finita. Non è stata un’attesa estenuante, perché in fondo, sfumata l’opzione Dzeko (per uno strano intreccio del destino ufficializzato proprio ieri dalla Fiorentina), il Bologna ha puntato dritto su Immobile, strappando un sì che porta sotto le Due Torri colui che, numeri alla mano, è stato il bomber più prolifico della serie A degli ultimi 20 anni. Quando qualche mese fa si sottolineava come al Bologna di Italiano, per la grande mole di gioco prodotta, mancasse un vero finalizzatore d’area lucido e spietato alzi la mano chi poteva immaginare che a Casteldebole sarebbe sbarcato il re dei bomber. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net