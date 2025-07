Calcio Prima categoria La Bolanese si rinforza | Obiettivo sui playoff

La Bolanese si prepara con entusiasmo alla nuova stagione di Prima Categoria, puntando forte sui rinforzi e sulla determinazione. Il presidente Marco Anastasia rivela le strategie della società, ambiziosa di migliorare i risultati passati e conquistare i playoff. Dopo due annate in cui i giallorossi sono arrivati vicinissimi alla promozione, questa volta l'obiettivo è chiaro: portare la squadra a giocarsi le proprie chance tra le mura amiche e lasciare il segno nel campionato.

La Bolanese ha già quasi ultimato la propria campagna acquisti in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Il presidente giallorosso Marco Anastasia illustra i movimenti e le prospettive della società: "Abbiamo potenziato ulteriormente la squadra – spiega Anastasia – per cercare di ripetere il campionato scorso, sperando però in un esito finale diverso. Per due anni siamo approdati ai playoff, giocandoli sempre fuori casa" per il piazzamento in classifica "e purtroppo li abbiamo persi. In questa stagione puntiamo a migliorarci, provando a disputare gli spareggi promozione in casa e magari vincendoli.