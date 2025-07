L' oro avanza a 3.333,41 dollari l' oncia

L'oro brilla ancora con forza sui mercati internazionali, toccando i 3.333,41 dollari l’oncia e segnando un incremento dello 0,28%. In un contesto di volatilità globale, questo metallo prezioso conferma il suo ruolo di rifugio sicuro e di investimento strategico. La domanda crescente e le tensioni geopolitiche continuano a alimentare questa corsa al rialzo, rendendo l’oro un protagonista imprescindibile nel panorama finanziario.

Quotazioni in rialzo per l'oro sui mercati internazionali. Il metallo prezioso passa di mano questa mattina a 3.333,41 dollari l'oncia con un progresso dello 0,28%.

