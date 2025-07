Trump annuncia che imporrà dazi del 50% al Brasile

Il mondo si ferma a osservare le mosse di Donald Trump, che annuncia con decisione l’imposizione di dazi del 50% sul Brasile, suscitando reazioni e interrogativi sul futuro delle relazioni internazionali. Una mossa che non solo cambia gli equilibri commerciali, ma anche apre un capitolo di tensioni e scontro politico tra i due paesi. In questo scenario, la domanda che ci poniamo è: quali ripercussioni avrà questa decisione sui mercati globali?

Il presidente americano Donald e chiede l’annullamento del processo dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. “Caccia alle streghe che deve finire immediatamente”, ha detto Trump. Trump annuncia dazi del 50% al Brasile Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che imporra dazi del 50% al Brasile. Trump, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump annuncia che imporrà dazi del 50% al Brasile

In questa notizia si parla di: trump - dazi - brasile - annuncia

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Trump annuncia dazi del 50% sul rame e al Brasile: il governo Lula gli "restituisce" la lettera Vai su Facebook

Trump annuncia dazi del 50% sul rame e al Brasile: il governo Lula gli "restituisce" la lettera | Von der Leyen: "La priorità Ue è stabilizzare le relazioni con gli Usa" #trump #dazi #musk #10luglio https://tgcom24.mediaset.it/mondo/donald-trump-live-dazi-giovedi Vai su X

Trump annuncia dazi del 50% sul rame e al Brasile: il governo Lula gli restituisce la lettera | Fonti Ue: Siamo alle trattative finali con gli Usa; Dazi, fonti Ue: «Siamo alle trattative finali con gli Usa». Unione rischia tariffe oltre il 10%; Dazi, Trump annuncia tariffe del 50% sul rame. Scontro con il Brasile.

Dazi, Trump annuncia tariffe del 50% sul rame. Scontro con il Brasile - Il presidente Usa ufficializza l’imposizione di dazi del 50% sulle importazioni di rame, che entreranno in vigore a partire dal 1° agosto 2025. tg24.sky.it scrive

Trump annuncia dazi del 50% sul rame e al Brasile: il governo Lula gli "restituisce" la lettera | Fonti Ue: "Siamo alle trattative finali con gli Usa" - L'amministrazione Trump tira dritta sulla questione dazi, annunciando tariffe ai Paesi membri dei Brics e spingendo gli Stati Ue a un accordo entro il 1° agosto, data limite stabilita dagli Usa prima ... Da msn.com