Il rilancio della vecchia SPAL sta prendendo forma: con Alan Fabbri alla guida, si apre un nuovo capitolo di speranza e rinascita. La riapertura del "Paolo Mazza" e del Centro sportivo Gibì Fabbri rappresentano un passo fondamentale per il futuro del calcio giovanile e della comunità , mentre le strategie sulla proprietà e il marchio si delineano con ottimismo. Il progetto è solo all'inizio, ma l’entusiasmo non manca: il ritorno alla gloria è ormai vicino.

Alan Fabbri riapre il "Paolo Mazza": "Ci si potrà giocare, e le squadre giovanili che si andranno a costruire potranno fruire del Centro sportivo Gibì Fabbri. Anche per il vivaio infatti è stato presentato un progetto. Noi partiamo: poi vedremo il tempo che servirà per averlo definitivamente ed ufficialmente. Ma intanto della manutenzione del campo ci stiamo già occupando. Saputo che il vescovo vuole cedere la foresteria, gli abbiamo anche domandato di attendere un attimo, nel caso possa interessare alla nuova società ". E di quella vecchia che si sa? "Di diretto nulla, non ho più sentito nessuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il sindaco: "Tacopina? Della vecchia Spal non ho sentito nessuno. Penso andrà in fallimento, ragioneremo sul marchio con la nuova proprietà ». Fabbri riapre le strutture: "E presto le avremo ufficialmente»

