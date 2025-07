Dal Piave al Tagliamento | Il festival La Giusta Distanza tornerà nel 2026

Dal Piave al Tagliamento, il festival La Giusta Distanza tornerà nel 2026 portando ancora una volta un’occasione unica di scoperta e connessione tra territori e persone. Un successo che merita di essere ripetuto al più presto, continuando il viaggio attraverso i nostri fiumi per rafforzare identità, cultura e sostenibilità. Il percorso è appena iniziato e l’avventura continuerà a sorprenderci, unendo tradizione e futuro in un ideale viaggio tra acqua e cuore.

Un successo da ripetere al più presto: il festival in cammino "La Giusta Distanza" si è concluso martedì scorso, 8 luglio, con un viaggio nei territori tra Brenta e Piave. «Nel 2026 proseguiremo il cammino alla scoperta dei fiumi, nella stessa direttrice e andando dal Piave al Tagliamento, per. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: piave - tagliamento - festival - giusta

4.5.6.7.8 LUGLIO 2025 LA GIUSTA DISTANZA - FESTIVAL IN CAMMINO Teatro Musica Degustazioni Cinema Incontri Ecco Simone Salvagnin, uno degli ospiti del Festiva La Giusta Distanza! Alle ore 19:45 dell’8 Luglio assisteremo all’incontro con l’autore tr Vai su Facebook

Dal Piave al Tagliamento: «Il festival La Giusta Distanza tornerà nel 2026».

Fiumi in piena e mareggiate Conta dei danni nelle spiagge - Il Gazzettino - A Jesolo è stato sollevato per precauzione il ponte di barche di Cortellazzo sul fiume Piave, mentre in spiaggia si ... ilgazzettino.it scrive

Allerta rossa per il Tagliamento, Livenza stabile - Ansa.it - G, che comprende il Livenza, il Lemene e il Tagliamento nelle province di Venezia e Treviso. Da ansa.it