Dal Grande Fratello ai Fornelli | Luca Salatino apre a Roma ‘Iolanda Vino e Cucina’ il ristorante che sa di casa

Dal grande schermo alla cucina di casa, Luca Salatino apre le porte di “Iolanda Vino e Cucina” a Roma, il suo primo ristorante nel cuore di Marconi. Dopo il successo televisivo, il volto noto di Uomini e Donne e Grande Fratello VIP 2022 decide di dedicarsi alla sua vera passione: creare un luogo dove sapori autentici e ricordi si incontrano in un abbraccio culinario unico. Un viaggio tra gusto e emozioni che ora prende vita nel cuore della Capitale.

In zona Marconi, nel cuore pulsante di Roma, apre le porte “Iolanda Vino e Cucina”, il primo ristorante di Luca Salatino, volto noto del piccolo schermo ma, soprattutto, chef appassionato e determinato. Dopo aver conquistato il pubblico di Uomini e Donne e del Grande Fratello VIP 2022, Luca torna alla sua vera prima passione: la cucina. Dietro i fornelli e nel cuore del progetto, Salatino racconta la sua storia fatta di sapori, ricordi e desiderio di autenticità. Il nome del ristorante è un omaggio affettuoso alla nonna Iolanda, simbolo dei pranzi domenicali in famiglia, momento sacro e conviviale che oggi rivive nel nuovo locale romano. 🔗 Leggi su Funweek.it

