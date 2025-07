Anagni Mario Pirovano porta in scena Lu Santu Jullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame

richiama l’attenzione di appassionati e curiosi, offrendo un’esperienza unica tra tradizione e teatro contemporaneo. Non perdere questa serata imperdibile nel cuore di Anagni, dove la passione e il talento si fondono per rivivere le gesta di Francesco, simbolo di fede e coraggio. Un appuntamento che rimarrà nel cuore di chiunque voglia immergersi in un viaggio tra storia, arte e spiritualità.

Domenica 13 luglio, alle ore 21:30, nella suggestiva cornice di Piazza Cavour ad Anagni, Mario Pirovano porterà in scena Lu Santo Jullare Francesco, celebre opera di Dario Fo e Franca Rame, in un’intensa interpretazione che mescola storia, teatro popolare e spiritualità. Un evento di grande. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: anagni - pirovano - scena - jullare

il vicesindaco di Anagni -in quota Fratelli d'Italia - chiarisce le ragioni della variante sull'area fitness e replica alla nota di LiberAnagni Vai su Facebook

Anagni, Mario Pirovano porta in scena “Lu Santu Jullare Francesco” di Dario Fo e Franca Rame; Anagni accoglie Mario Pirovano: “Lu Santo Jullare Francesco” incanta Piazza Cavour; Il clown della Crocetta vola col suo Festival di Anagni.

Mario Pirovano porta in scena “Lu Santo Jullare Francesco” - (askanews) – Domenica 13 luglio, alle ore 21:30, nella suggestiva cornice di Piazza Cavour ad Anagni (FR), Mario Pirovano porterà in scena Lu Santo Jullare Francesco, celebre opera di ... Lo riporta askanews.it

'Lu santo jullare Francesco', Pirovano in scena a Ferrandina - Sono le parole usate dall'attore Mario Pirovano per presentare 'Lu santo jullare Francesco', il monologo di Dario Fo che porterà in scena il 30 giugno, alle ore 20. ansa.it scrive