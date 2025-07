Trump impone nuovi dazi del 35 per cento al Canada venerdì la lettera all’Ue

La recente decisione di Donald Trump di imporre un nuovo dazio del 35% sulle importazioni dal Canada segna un ulteriore passo verso un'escalation commerciale tra i due giganti nordamericani. Questa mossa, che si somma ai già pesanti dazi esistenti, rischia di alimentare tensioni e di influenzare profondamente le relazioni economiche. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta strategica? È solo l'inizio di un nuovo capitolo nelle dispute commerciali mondiali.

Dal 1º agosto, gli Stati Uniti introdurranno un nuovo dazio del 35 per cento su tutte le merci importate dal Canada. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, aggravando una già tesa relazione commerciale con uno dei partner economici più importanti degli Stati Uniti. Il provvedimento si aggiunge ai dazi del 25 per cento imposti a marzo su auto e componenti canadesi, e a quelli del 50 per cento su acciaio e alluminio introdotti a giugno. Il Canada è il secondo partner commerciale degli Stati Uniti. Il Canada è il secondo partner commerciale degli Stati Uniti dopo il Messico. Esporta beni per oltre 400 miliardi di dollari l’anno, mentre importa beni statunitensi per circa 350 miliardi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump impone nuovi dazi del 35 per cento al Canada, venerdì la lettera all’Ue

