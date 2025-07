La sparatoria nel centro storico di Favara dopo la lite per il gatto assolto un 42enne

Una serena giornata nel cuore di Favara è stata sconvolta da una sparatoria avvenuta nel centro storico, scaturita da una lite per un gatto. Dopo intense indagini e l'udienza preliminare, il giudice Micaela Raimondo ha assolto Pietro Amato, 42 anni, coinvolto nel procedimento. La sua innocenza è stata riconosciuta, chiudendo così un capitolo travagliato. La vicenda ci ricorda quanto possa essere fragile la pace cittadina e l'importanza di cercare sempre la verità.

Assoluzione per non avere commesso il fatto: il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha scagionato il 42enne Pietro Amato, di Favara, finito a processo nell'ambito di un'indagine su una sparatoria nella quale un trentenne restò ferito a una mano. Amato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

