Pattinaggio corsa - Prima in classifica generale al Trofeo Avis Alice Tramontani è insuperabile

Alice Tramontani si conferma una stella indiscussa del pattinaggio corsa, conquistando il primo posto assoluto alla XVIII edizione del Trofeo Avis Alice Tramontani 232 insuperabile. La sua determinazione e talento l’hanno portata a primeggiare in una competizione di altissimo livello, affrontando oltre 700 atleti tra circuiti interregionali GPG e CNO. Un risultato che testimonia ancora una volta il suo spirito competitivo e la passione per questa disciplina. È evidente che il suo percorso è solo all’inizio di grandi successi.

Grande risultato per Alice Tramontani, aggiudicatasi la XVIII edizione del Trofeo per la Vita con l'Avis, tappa comune ai circuiti interregionali GPG e CNO di pattinaggio corsa, disputatasi a San Giorgio delle Pertiche (Padova), alla quale hanno partecipato oltre 700 atleti. La pattinatrice della Nuova Rinascita di Ravenna ha bissato il trofeo vinto la settimana precedente al Trofeo di Noale. Tramontani ha chiuso al terzo posto nella 500 metri sprint e ha ottenuto il primo posto nella 10.000 metri ad eliminazione, salendo sul gradino più alto del podio nella combinata generale. Nella categoria Ragazzi Maschi, ottimi piazzamenti anche per i suoi compagni di squadra Cristiano Rossini e Giacomo Bassetti.

