garlasco spuntano nuove foto segrete e la procura sente il muratore della roggia

Le misteriose foto segrete di Garlasco emergono nuovamente, alimentando i dubbi sulla tragedia di Chiara Poggi. La procura di Pavia, oltre all’incidente probatorio, si concentra su nuovi aspetti investigativi, tra cui l'interrogatorio del muratore della roggia. Un approfondimento che potrebbe svelare dettagli finora nascosti e portare a una svolta decisiva. La verità , sembra, sia ancora più vicina.

La seconda indagine sul delitto di Chiara Poggi non è incentrata esclusivamente sull'incidente probatorio, che comunque è importante, ma si sviluppa su diversi assi necessari nella fase delle indagini preliminari. La procura di Pavia si sta muovendo anche e soprattutto con le indagini preliminari, che a differenza dell'incidente probatorio sono coperte dal segreto istruttorio, e che comprendono anche la raccolta di nuove testimonianze, oltre all'ascolto di testimoni noti. In tal contesto, l'edizione oggi in edicola de La Provincia Pavese riferisce che in procura è stato convocato il muratore egiziano che per primo avrebbe trovato gli attrezzi nella roggia di Tromello, Mustapha Etarazi, ma che è stata convocata anche Franca Bermani, la vicina di casa della famiglia Poggi che già nel 2007 aveva reso la propria testimonianza su quanto da lei visto la mattina del 13 agosto.