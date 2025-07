No alla nuova diga a uso militare il governo boccia le richieste di Pd e M5s | polemiche

Il dibattito sulla diga genovese si infiamma: il governo respinge le richieste di PD e M5S di riservare l’opera esclusivamente all’uso civile, lasciando aperta la possibilità di utilizzo militare. Una decisione che ha suscitato dure polemiche e riflessioni sulla trasparenza e le priorità della nostra politica. La vicenda mette in luce come le scelte strategiche possano influenzare il futuro della sicurezza e dello sviluppo sostenibile nel paese.

Il Governo ha bocciato due ordini del giorno presentati dai deputati genovesi di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle presentati per chiedere di riservare la nuova diga solo all'uso civile, escludendo quello militare. Iniziative parlamentari portate avanti dopo le polemiche dei giorni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nuova diga con utilizzo militare, l'ipotesi accende le polemiche: "Saremo obiettivo sensibile" - L'ipotesi di un possibile utilizzo militare della diga foranea di Genova ha acceso un vivace dibattito tra politica e cittadini.

