Nico Gonzalez Juve ai titoli di coda | Arabia Saudita in fortissimo pressing già fissato il prezzo Come cambiano i piani sul mercato

Nico Gonzalez potrebbe presto salutare la Juventus, con l'Arabia Saudita in forte pressing e il prezzo già stabilito intorno ai 30 milioni di euro. La mossa cambia le carte in tavola sul mercato dei bianconeri, che ora valutano attentamente le proprie strategie per mantenere o cedere il talento argentino. La situazione si fa calda: come evolverà il futuro di Gonzalez e quali saranno le mosse della Juventus? Restate con noi per scoprirlo.

Nico Gonzalez Juve ai titoli di coda: Arabia Saudita in fortissimo pressing, già fissato il prezzo. Come cambiano i piani dei bianconeri sul mercato. La Juventus è pronta a liberare Nico Gonzalez per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, con l' Arabia Saudita che resta in pole per il suo acquisto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero sta aspettando proposte concrete da parte delle squadre saudite, che continuano a seguire con attenzione il giocatore argentino. La decisione di cedere Nico Gonzalez rientra in una strategia di mercato che mira a sbloccare i movimenti sulle fasce e permettere alla Juventus di completare la sua offensiva estiva.

