Europeo donne alle 21 a Berna e su Rai Due | serve un punto per passare Italia-Spagna per le azzurre è una finale

L’Italia femminile di calcio si gioca tutto questa sera alle 21 a Berna, in una sfida che potrebbe valere una finale contro le campionesse del mondo. Un punto può fare la differenza, ma la strada è irta di difficoltà: la determinazione delle azzurre sarà fondamentale per superare gli ostacoli e scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante avventura europea. Perché, alla fine, il sogno resta alla portata di chi lotta con coraggio.

È come una finale, contro le campionesse del mondo in carica. Un punto basta, ma dire che sia facile ottenerlo significa mentire sapendolo. E però è da sfide come quelle di stasera alle 21 a Berna (diretta Rai Due) contro la Spagna che passa la crescita di una nazionale, quella azzurra, che ha sprecato il primo matchpoint contro il Portogallo, ma ha ancora la possibilità di qualificarsi per il secondo turno dell’ Europeo femminile, per quei quarti che mancano dal 2013. Le spagnole sono già promosse, la seconda uscirà da Italia (4 punti) o Portogallo (1 punto, alla stessa ora affronta il Belgio ancora al palo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net