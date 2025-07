Lautaro Thuram pace fatta dopo il caso Mondiale per Club | messaggio chiaro la reazione dell’Inter

Lautaro Thuram, pace fatta dopo il caso Mondiale per club: l’Inter può sorridere, mettendo da parte le tensioni tra i suoi attaccanti. Dopo le recenti polemiche e voci di mercato, la serenità tra Lautaro Martínez e Marcus Thuram si riafferma, rafforzando il reparto offensivo nerazzurro. Un messaggio chiaro che dimostra come la squadra sia pronta a guardare avanti, unita e determinata a scrivere nuovi capitoli di successo.

Lautaro Thuram, le ultime sul rapporto tra i due attaccanti nerazzurri dopo i problemi emersi durante il Mondiale per Club. Nel mezzo del turbinio di voci e trattative che contraddistinguono il calciomercato, l' Inter può sorridere grazie alla ritrovata serenità tra i suoi due leader offensivi, Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Dopo il piccolo "scandalo" provocato dal like di Thuram al post di Hakan Calhanoglu, che sembrava indirizzato proprio contro il compagno di attacco e il presidente Giuseppe Marotta, la tensione all'interno della "Thu-La" era palpabile. La questione aveva alimentato voci su un possibile addio del francese, ma fortunatamente il tecnico Cristian Chivu ha gestito la situazione con grande abilità, intervenendo tempestivamente prima del ritorno in Italia dal Mondiale per Club.

