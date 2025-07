America’s Cup Nappi | porto Napoli non va penalizzato bene emendamenti Lega

Il consigliere Nappi difende con fermezza il porto di Napoli, sottolineando l'importanza di non penalizzare lo scalo in vista dell'America’s Cup. Con un appoggio deciso agli emendamenti della Lega, si impegna a tutelare le economie locali e il ruolo strategico di Napoli nel grande evento internazionale. La sua posizione ribadisce l’importanza di sfruttare tutte le risorse disponibili per valorizzare il porto e garantirne il successo.

Il consigliere Nappi sostiene Uniport e difende il porto di Napoli: “Giusto tutelare lo scalo, bene gli emendamenti della Lega per evitare penalizzazioni legate all’America’s Cup”.. “Pienamente d’accordo con il presidente di Uniport, Pasquale Legora de Feo: l’ipotesi di utilizzare la residua capienza delle casse di colmata del porto di Napoli per i materiali di un dragaggio dell’area Bagnoli-Coroglio – che ospiterà l’America’s Cup – penalizzerebbe pesantemente lo scalo marittimo partenopeo. Per evitare che ciò accada, la Lega ha presentato tre emendamenti, a prima firma del nostro coordinatore campano, l’amico Gianpiero Zinzi, finalizzati ad evitare qualsiasi intervento che metta a rischio il porto, prima azienda della Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

