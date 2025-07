C'è un indagato per l'esplosione a Roma | è l'autista dell'autocisterna accusato di disastro e omicidio colposo

Un nuovo capitolo si apre nel drammatico episodio di Roma: l’autista dell’autocisterna, coinvolto nello sconvolgente boato durante il caricamento di GPL, è ora indagato per disastro e omicidio colposo. Questa comunicazione solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità, aprendo un’ennesima fase di indagini che potrebbero rivelare dettagli cruciali. Per scoprire come si sviluppa questa intricata vicenda, continua a leggere.

Esplosione Roma: indagato autista camion cisterna Gpl - Un drammatico incidente scuote Roma: l’esplosione di una cisterna di GPL durante un’operazione di scarico ha causato gravi conseguenze, portando all’iscrizione nel registro degli indagati dell’autista coinvolto.

Esplosione Roma, indagato l'autista dell'autocisterna: è accusato di disastro, lesioni e omicidio colposo - L’ipotesi è che dietro all’esplosione del distributore in via dei Gordiani 34 ci sia un errore umano. Secondo ilgazzettino.it