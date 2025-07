La reazione di Alex Sandro quando ritrova Rugani ancora alla Juventus | Cambiaso scoppia a ridere

Un momento esilarante cattura l'attenzione dei tifosi: Alex Sandro, nel ritiro americano della Juventus, si riunisce con Rugani e scoppia a ridere, ricordando i tempi passati. La scena diventa virale, mostrando l'ironia e il cameratismo tra i giocatori. Questo incontro speciale sottolinea quanto lo spirito di squadra sia fondamentale, unendo nostalgia e allegria in un clima di grande affiatamento. Continua a leggere per scoprire come questa simpatica gag abbia conquistato i social.

La Juventus pubblica il video dell'incontro tra Alex Sandro e la squadra nel ritiro americano dei bianconeri durante il Mondiale per Club. L'ex terzino della Vecchia Signora si ritrova faccia a faccia con Rugani e non resiste: "Oh ma tu non muori mai!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

