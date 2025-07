Affittano online un appartamento che non esiste spacciandosi per militari | denunciate due persone

Una truffa online ai danni di ignari utenti si sgretola sotto il colpo della legge. Due persone sono state denunciate dalla Polizia di Rieti per aver finto di essere militari e aver messo in vendita appartamenti inesistenti, sfruttando le piattaforme digitali. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante vigilare e agire prontamente contro le truffe su internet, proteggendo così la nostra sicurezza e fiducia nel web.

Tarantini Time Quotidiano Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertĂ un uomo e una donna, entrambi trentenni, rispettivamente residenti a Taranto e a Cagliari, per il reato di truffa aggravata in concorso commessa tramite l’utilizzo del web. Ad inizio anno, un reatino, interessato all’affitto di una camera a Rimini, navigando su Facebook, ha individuato un link apparentemente collegato ad un gruppo di ricerca dedicato agli appartamenti in affitto. Dopo aver creato ed inserito le proprie credenziali di accesso, veniva contattato da un profilo con nome di fantasia che gli preannunciata una telefonata da parte del proprietario di un immobile della localitĂ romagnola. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Affittano online un appartamento che non esiste, spacciandosi per militari: denunciate due persone

In questa notizia si parla di: affittano - appartamento - esiste - spacciandosi

