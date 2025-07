Il Ministro Antonio Tajani premiato a Ferentino

Lo scorso 9 luglio 2025, nella suggestiva cornice della sala consiliare di Ferentino, si è tenuta una cerimonia di grande rilievo: la consegna dei prestigiosi premi “Don Giuseppe Morosini” e “Celestino V” all’On. Antonio Tajani, Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio. Un riconoscimento che celebra il suo impegno internazionale e il legame con il territorio, confermando come talento e dedizione possano ispirare l’intera comunità.

Si è svolta lo scorso 9 luglio 2025 nella sala consiliare del Comune di Ferentino la cerimonia di consegna dei premi “Don Giuseppe Morosini” e “Celestino V” conferiti dal Centro Studi Don Giuseppe Morosini e Accademia Celestino V all’On. Antonio Tajani Ministro degli Esteri e Vicepresidente del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

