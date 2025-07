Leoni Inter nerazzurri pronti a fare follie | svelata la strategia così il colpo è possibile

Leoni Inter sono pronti a fare follie sul calciomercato estivo per assicurarsi il talento del giovane difensore del Parma, Giovanni Leoni. La strategia è chiara e audace: un colpo da 232 milioni che potrebbe rivoluzionare la rosa nerazzurra. Mentre le voci sul futuro di Yann Bisseck si fanno insistenti, l'Inter mantiene alta la tensione e punta deciso al grande colpo. La sorpresa è dietro l'angolo: il sogno dell’Inter potrebbe diventare realtà .

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L' Inter non molla la pista che porta a Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma che sembra destinato a diventare una delle stelle del calcio italiano e della Nazionale. Nonostante le recenti voci che sembrano confermare la permanenza di Yann Bisseck, la dirigenza nerazzurra continua a trattare con insistenza il club emiliano per portare a Milano il classe 2006, che viene valutato circa 40 milioni di euro dal Parma. La cifra alta non è casuale: i gialloblù sono ben consapevoli della concorrenza che si sta scatenando attorno al giovane centrale, con l'Inter e il Milan pronte a darsi battaglia.

