Civitanovese trattativa al capolinea | Un passo indietro dagli acquirenti

La saga della Civitanovese sembra avviarsi verso un bivio, con gli acquirenti che si sono tirati indietro dopo quasi due mesi di negoziati. La società rossoblù denuncia un ritiro unilaterale privo di motivazioni concrete, segnando un possibile punto di svolta in questa lunga attesa. La questione resta aperta: quale sarà il prossimo passo per il club e i suoi tifosi?

Secondo l'attuale proprietà della Civitanovese, "la controparte ha comunicato formalmente il proprio ritiro, in modo unilaterale e senza nuovi elementi che potessero giustificare tale presa di posizione". È la notizia più importante di un lungo comunicato che ieri è stato diramato dalla società rossoblù. La nota fa riferimento alla lunga ed estenuante trattativa che pure va avanti da quasi 60 giorni, senza una soluzione definitiva, tra il presidente Mauro Profili e l'imprenditore laziale Davide Ciaccia. "La trattativa – si legge nella nota – si è protratta nel corso degli ultimi mesi non per indisponibilità della proprietà , ma a causa della costante assenza dell'offerta di concrete garanzie economiche e della assenza di un progetto serio e sostenibile".

Civitanovese, trattativa al capolinea: Un passo indietro dagli acquirenti.

