Move-In arriva il sistema che cosente alle auto datate di circolare nonostante i divieti

Move-In arriva per rivoluzionare la mobilità a Montebelluna, offrendo alle auto più datate la possibilità di circolare nonostante i divieti. La città ha ufficialmente aderito al progetto regionale, che promuove un uso più sostenibile dei veicoli inquinanti. Grazie a questo innovativo sistema, i cittadini in possesso di mezzi con alte emissioni potranno continuare a muoversi con maggiore libertà e responsabilità, contribuendo a un ambiente più pulito e a una qualità di vita migliore.

Montebelluna ha formalizzato in questi giorni la propria adesione al sistema Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti), promosso dalla Regione Veneto per favorire un uso più consapevole e responsabile dei mezzi a maggiore impatto ambientale. Il sistema consentirà ai cittadini in possesso di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

