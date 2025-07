Il grande sogno americano I baby talenti dell’Olimpia corteggiati dai college Usa

Il grande sogno americano si fa sempre più reale per i baby talenti dell’Olimpia, corteggiati dai college USA. La loro storia dimostra che il talento non conosce confini e che, anche in patria, si può costruire un cammino di successo internazionale. Questi giovani promesse, formate con dedizione e passione, sono pronti a lasciare il segno nel basket globale, confermando che il futuro del panorama sportivo è nelle loro mani.

"Nemo profeta in patria", lo dicevano i Vangeli oltre duemila anni fa, ma la frase è rimasta attuale. E' il caso dei ragazzi vincenti delle giovanili Olimpia, la squadra dei sogni 2006-2007 che ha conquistato due "scudettini" di fila, due Next Gen nazionali e arrivata ad un passo dal titolo in due Next Gen di Eurolega. Eppure per sbocciare, i talenti coltivati da coach Catalani (programma di rilancio delle giovanili voluto da Ettore Messina) cercano fortuna altrove. Il salto verso la Serie A è molto complicato, quello giovanili-Eurolega è un "triplo carpiato", tanto che i giovanissimi usciti dai vivai direttamente protagonisti in Europa si contano sulle dita di una mano: il più famoso è Luka Doncic con il Real oppure tornando indietro proprio a Milano Danilo Gallinari, che in NBA ci ha giocato più di tre lustri.