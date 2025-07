L’intervista Guazzaloca le donne la A2 | l’ennesima impresa

Scopri la straordinaria carriera di Alessandro Guazzaloca, il preparatore atletico che ha scalato record e sogni nel mondo del volley femminile. Tra promozioni storiche e trentuno playoff, la sua esperienza si trasforma in una vera e propria impresa. Un viaggio tra passione e dedizione che ci mostra come anche le sfide più grandi possano diventare vittorie memorabili. E questa è solo l'inizio della sua incredibile storia.

Tra i tanti record di Alessandro Guazzaloca quello più curioso forse riguarda la partecipazione ai play off. "Quelli col Volley Modena sono stati i miei trentunesimi, li hanno contati le ragazze, ma è la mia prima promozione", ha raccontato il preparatore atletico della A2 femminile neo-promossa dalla B, veterano modenese della cura muscolare e aerobica di atleti e atlete che coi club ha vinto tutto quello che si poteva vincere tra scudetti, Champions League, Mondiali per Club. "Abbiamo fatto qualcosa che forse non ci aspettavamo nemmeno noi", continua in una chiacchierata su tanti argomenti, ospite ieri delle Olimpiadi dei Centri Estivi allo Sport Village di Modena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net