Lucescu | Parma dovevi lasciare andare Man

Dennis Man si prepara a unirsi al ritiro del Parma, ma il suo futuro nel club è in bilico. La sua avventura in gialloblù potrebbe concludersi presto, lasciando spazio a nuove sfide e opportunità che potrebbero finalmente far brillare il suo vero talento. Ora, l'attenzione è tutta sulla sessione di mercato: sarà questa la volta buona per il rumeno di trovare una nuova casa?

Calciomercato Parma, Bonny rischia di lasciare l’Emilia Romagna? Quel mister lo vuole a tutti i costi - Il calciomercato di Parma si infiamma con la possibile cessione di Bonny, uno dei gioielli più promettenti dei crociati.

Lucescu: "Man fatica a esprimersi, ha bisogno dell'appoggio dell ... - Lucescu prosegue: “Chivu ha fatto bene a difenderlo in pubblico, ha solo venticinque anni ed è un calciatore di grande qualità, deve trovare il modo giusto per esprimersi. Da gianlucadimarzio.com