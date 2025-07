Sport in tv venerdì 11 luglio | programma e orari di tutti gli eventi

Venerdì 11 luglio si preannuncia un giorno imperdibile per gli appassionati di sport: dai Mondiali di nuoto a Singapore alle emozionanti semifinali di Wimbledon con Sinner e Djokovic, senza dimenticare gli Europei di calcio femminile e il Tour de France. Tutto ciò che devi sapere su orari e programmi è qui, pronto a tenerti incollato davanti allo schermo. Rimani aggiornato con Sportface TV, il tuo punto di riferimento per lo sport in diretta!

Venerdì 11 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, con l'inizio dei Mondiali di nuoto di Singapore, le semifinali di Wimbledon, dove Sinner e Djokovic si troveranno uno di fronte all'altro. Occhi anche sugli Europei di calcio femminile e sul Tour de France. MATTINA. 07.45 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Francia vs Gran Bretagna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

