Basili, il trequartista della Reggiana, si presenta come una novità entusiasmante nel panorama calcistico italiano. Sulle orme di Girma, promette di portare energia e talento in campo, dimostrando con i fatti la sua determinazione. Con una struttura fisica imponente e un talento già dimostrato in Serie C, ora ha l’opportunità di conquistare mister Dionigi e i tifosi. La sfida è aperta: Basili è pronto a lasciare il segno e scrivere il suo futuro in maglia granata.

Damiano Basili è una delle ‘scommesse’ della nuova Reggiana che ha prelevato questo trequartista ‘alla Girma’ dalla Pergolettese dopo un’annata da 5 reti e altrettanti assist in Serie C. Il direttore sportivo Fracchiolla lo seguiva da tempo e gli ha fatto firmare un contratto biennale (2027) con opzione di rinnovo. Adesso starà a lui convincere Dionigi a dargli spazio e fiducia. Basili, la prima cosa che balza all’occhio è la struttura fisica: in pratica ha il fisico di un centravanti, ma le movenze del trequartista, giusto? "Effettivamente sono molto alto per essere un giocatore di calcio (circa 192 cm, ndr) e questo mi aiuta a svariare in diversi ruoli, ma io metterò a disposizione del mister in qualsiasi posizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basili, il trequartista sulle orme di Girma: "Sono carichissimo, mi esprimerò con i fatti"

