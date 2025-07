Crociera | una modalità di vacanza sempre più comune

La crociera si conferma come la modalità di vacanza preferita da milioni di viaggiatori in tutto il mondo. I dati del 2024, con oltre 34 milioni di passeggeri a bordo, e le proiezioni per il 2025, che prevedono 37,7 milioni, testimoniano questa tendenza in costante crescita. Se anche tu desideri vivere un’esperienza indimenticabile tra mare, relax e avventure, non perdere l’occasione di scoprire cosa ti aspetta a bordo di una nave.

La crociera è una modalità di vacanza scelta sempre più comunemente. I dati definitivi relativi al 2024 parlano chiaro: il rapporto annuale “State of the Cruise Industry” elaborato da CLIA ( Cruise Lines International Association ) riporta che nel 2024 sono stati 34,6 milioni i passeggeri che hanno viaggiato a bordo di una nave da crociera, un record assoluto. E poi ci sono le previsioni per il 2025: 37,7 milioni di passeggeri. Per quanto riguarda l’Italia, sono stati ben 1,15 milioni gli italiani che nel 2024 hanno optato per le crociere, con un incremento del 28% rispetto al 2019. Altro dato interessante è che sta progressivamente calando l’età media dei passeggeri (si è passati da 43,2 a 42 anni). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Crociera: una modalità di vacanza sempre più comune

