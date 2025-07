Gazzetta dello Sport | Osimhen tutto fermo | salta l’intesa con il Galatasaray Napoli pretende garanzie

Tutto sembra sospeso nel mondo del calcio mercato: l’affare Osimhen tra Napoli e Galatasaray si è improvvisamente arenato, lasciando i tifosi in attesa di novità. La trattativa, un tempo in discesa, ora dipende da garanzie finanziarie che ancora non sono arrivate. Napoli richiede certezze prima di confermare il trasferimento: la prossima mossa potrebbe cambiare le sorti di questa intricata operazione.

"> Tutto fermo, tutto in sospeso. La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen si è arenata per mancanza di garanzie finanziarie. Dopo l’accordo verbale raggiunto a Milano tra il ds Giovanni Manna e la dirigenza turca, si attendeva la fideiussione bancaria necessaria per concludere l’affare entro la scadenza fissata ieri, collegata alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Ma i documenti non sono arrivati e il Napoli ora pretende tutele certe prima di lasciar partire il suo attaccante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Osimhen, tutto fermo: salta l’intesa con il Galatasaray. Napoli pretende garanzie”

