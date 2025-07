Torneo della Montagna Felina ed Spqm aprono le danze

Stasera si apre ufficialmente il 73° Torneo della Montagna, un evento atteso da appassionati e tifosi di tutta la regione. La fase finale prende il via con una sfida emozionante tra Felina e Spqm Montecavolo, che promette spettacolo e intense emozioni. Dopo aver dominato il girone B, il Felina scende in campo per confermare la sua forza. La partita si preannuncia un vero spettacolo: non resta che scoprire chi salirà sul podio!

Inizia stasera la fase finale del 73° Torneo della Montagna. Spetta a Felina ed Spqm Montecavolo il prologo dei quarti di finale (ore 21.15 sul neutro di Gatta) della categoria Dilettanti. Dopo aver trionfato nel girone B di ferro battendo proprio domenica il Cervarezza, il Felina conferma la stessa formazione, a partire dagli esterni capitanati dal bomber romagnolo Melloni (decisivo domenica con una doppietta per un totale di 3 reti che sono valsi 4 punti) dell’Imolese passato da poco al Tuttocuoio sempre in Serie D, il fantasista Isella, il regista ex correggese Manuzzi e la coppia difensiva Dall’Ara-Pupeschi; nei locali gradito ritorno da squalifica del centrocampista Ruffini, mentre il difensore Zannoni è recuperato almeno per la panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo della Montagna. Felina ed Spqm aprono le danze

Torneo della Montagna. Felina ed Spqm aprono le danze - Secondo msn.com

Torneo della Montagna: stasera quarto di finale Amatori. C'è Casina-Folese: previsto il sold-out - Il Torneo della Montagna Amatori ha un'altra semifinalista, dopo il Baiso: è il Montalto Donkeys, che ha battuto con ... Scrive msn.com