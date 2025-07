FlectoLine | quando l’intelligenza artificiale fa respirare gli edifici

FlectoLine rivoluziona il modo di vivere e costruire gli edifici, grazie a un’intelligenza artificiale che li fa respirare come organismi viventi. Immagina pareti che si contraggono al freddo e si aprono sotto il sole, adattandosi alle condizioni climatiche. In Germania, questa tecnologia all’avanguardia sta mostrando come l’innovazione possa rendere le nostre case più sostenibili e intelligenti. Scopriamo insieme come FlectoLine apre nuove strade per il futuro dell’edilizia...

In Germania si sta sperimentando una nuova tecnologia nell’ambito dell’edilizia. In apparenza sembra solo una facciata, ma in realtà, FlectoLine si comporta come un essere vivente: si contrae quando fa freddo, si apre quando il sole picchia, cambia forma come una creatura che si adatta. 🔗 Leggi su Today.it

FlectoLine: quando l’intelligenza artificiale fa “respirare” gli edifici.

