Incendio nel palazzo popolare Aler di via Moretto da Brescia a Milano | evacuati i condomini

Una notte di paura a Milano: un incendio si è scatenato nel cuore di una palazzina Aler in via Moretto da Brescia, costringendo all'evacuazione i residenti. Le fiamme, originatesi nell’appartamento di una donna con problemi di accumulo compulsivo, hanno rapidamente coinvolto l'intero stabile. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli immobili popolari cittadini. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa emergenza.

Un incendio è scoppiato nella notte di venerdì 11 luglio all'interno di una casa popolare Aler in via Moretto da Brescia a Milano. A bruciare è stato l'appartamento di una accumulatrice seriale, già seguita dall'ospedale Sacco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

