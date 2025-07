Paolo Bertolucci | Last chance per Djokovic se non vince a Wimbledon il venticinquesimo non lo vince più

Mercoledì di grande emozione per il tennis italiano, con Sinner e altri azzurri pronti a sfidarsi a Wimbledon. Nel nostro ascoltato podcast La Telefonata, Paolo Bertolucci e Adriano Panatta analizzano con ironia e passione questa giornata cruciale, dove la sorte di Djokovic potrebbe dipendere dalla sua ultima chance di vincere il venticinquesimo titolo. Un momento di tensione che potrebbe scrivere un capitolo nuovo nella storia del tennis.

Giornata importante per il tennis italiano quella di mercoledì, con ben due azzurri a giocarsi i quarti di finale a Wimbledon. A ripercorrerla nel consueto ed ironico podcast La Telefonata sono stati Paolo Bertolucci ed Adriano Panatta. Le parole dell’attuale commentatore tecnico di Sky: “Ha detto una cosa interessante Shelton a fine match, cioè che Sinner tira troppo forte. Non è la prima volta che ci gioca contro, e addirittura ha detto che Sinner tira ancora più forte”. Su Cobolli: “Sono molto contento perché ha giocato quattro set alla pari. L’ho incontrato davanti agli studi di Sky e gli ho detto che il prossimo step è la top-10 che non è così lontano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolo Bertolucci: “Last chance per Djokovic, se non vince a Wimbledon il venticinquesimo non lo vince più”

