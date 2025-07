La reazione punitiva di Valditara contro i maturandi che boicottano l’esame orale

La controversa reazione di Valditara nei confronti dei maturandi che boicottano l’esame orale sta accendendo un dibattito acceso nel mondo scolastico. I casi di ragazzi veneti che rifiutano di sostenere l’esame, come quelli di Padova e Belluno, evidenziano una crescente tensione tra autonomia studentesca e le politiche di valutazione. È presto per definirlo un trend, ma queste azioni potrebbero segnare un punto di svolta nel modo in cui si affrontano le prove di maturità.

È presto per definirlo un trend, ma i casi dei due maturandi veneti che hanno rifiutato di sostenere l'orale di maturità per protesta dovrebbero cominciare a far riflettere. Il 6 luglio, lo studente del liceo scientifico Enrico Fermi di Padova è stato comunque promosso grazie alla sufficienza già raggiunta in seguito ai crediti scolastici e agli esiti dei due scritti. Due giorni dopo, lo stesso copione a Belluno, con una studentessa di diciannove anni. Entrambi hanno fornito la stessa motivazione: alzare la voce contro un sistema scolastico che, a detta loro, si fonda su una eccessiva competitività e una mancanza di empatia da parte dei professori.

