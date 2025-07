Giovanili Bsc Big Mat agli Under 15 manca solo una vittoria per laurearsi campioni

passione, puntando a un obiettivo comune. Con questa mentalità vincente, i giovani biancorossi sono ormai a un passo dal conquistare il titolo regionale. Una sola partita, un solo passo per laurearsi campioni e scrivere un’altra pagina di successi nella storia del settore giovanile del Big Mat Bsc Grosseto. La corsa verso la gloria è ormai ai dettagli!

Una partita sola divide la formazione Under 15 del Big Mat Bsc Grosseto dalla vittoria del campionato regionale. I biancorossi di Lino Luciani nell’ultimo turno si sono imposti per 26-0 sul Livorno, siglando la tredicesima vittoria consecutiva della stagione. "Mi è piaciuto molto l’atteggiamento – commenta Lino Luciani, manager del Big Mat Bsc under 15 – messo in atto dalla squadra. Tutti stanno stando il loro contributo, giocando con impegno e spirito di sacrificio. Abbiamo affrontato una formazione molto giovane, imponendo il nostro baseball e ottenendo una vittoria fondamentale". Sabato alle 16, sul diamante dello stadio ’Scarpelli’ di via Orcagna arriva il Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanili. Bsc Big Mat, agli Under 15 manca solo una vittoria per laurearsi campioni

