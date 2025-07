Rinnovo Gatti Juventus tutto pronto per l’annuncio | per il centrale nuova scadenza e stipendio adeguato tutti i dettagli

La Juventus si prepara a blindare Federico Gatti, uno dei pilastri della difesa. Con un nuovo contratto fino al 2030 e uno stipendio adeguato alle sue prestazioni, il club si assicura la continuità di un talento in crescita. Tutti i dettagli dell’accordo sono pronti per l’annuncio ufficiale: una mossa strategica che rafforza il progetto bianconero e apre nuove prospettive per il futuro.

La Juventus è pronta a blindare uno dei suoi pilastri difensivi: Federico Gatti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore classe 1998 è pronto a firmare un nuovo contratto con il club bianconero che lo legherà alla squadra fino al 2030. Un accordo che segnerà il consolidamento della sua posizione in prima squadra e un riconoscimento per il lavoro svolto nelle ultime stagioni. Il nuovo contratto prevede un ingaggio che si aggira attorno ai 2,5 milioni di euro a stagione, una cifra che rispecchia l'importanza di Gatti nel progetto bianconero.

