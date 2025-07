Concorso pubblico per due istruttori tecnici al Comune di Fossacesia | l' ente potenzia la struttura amministrativa

Se sogni di fare la differenza nel tuo territorio, questa è la tua occasione: il Comune di Fossacesia cerca due istruttori tecnici per rafforzare la propria squadra. Con un investimento strategico nella gestione delle risorse, l’ente mira a migliorare i servizi e a valorizzare le competenze professionali. Non perdere questa chance di contribuire allo sviluppo della tua comunità: candidati subito e inizia il tuo percorso nel pubblico!

Il Comune di Fossacesia continua il percorso di potenziamento della propria struttura amministrativa attraverso l’attuazione del piano del fabbisogno del personale. È stato infatti pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura, a tempo pieno e indeterminato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

